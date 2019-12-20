Україна та Росія домовились: представник Єврокомісії підписав угоду щодо транзиту газу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
"Приємно підписати добре збалансовану угоду, яка необхідна для забезпечення безперебійного транзиту російського газу в Європу через Україну. Кожен сьогодні переможець", - написав Шефчовіч.
Як повідомили в Офісі Президента, представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
За інформацією Офісу, подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.
Раніше представник “Газпрому” повідомив, що Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.