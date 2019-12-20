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Росія і Україна підписали протокол щодо транзиту газу - ЗМІ

Росія і Україна підписали протокол щодо транзиту газу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24744 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог, повідомив журналістам представник “Газпрому”, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.

“Російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог”, — сказав він.

Варто додати, що жоден контракт із запропонованих “Нафтогазом” і обговорюваних на переговорах компанія не ставить в залежність від погашення боргу “Газпрому” за Стокгольмським арбітражем. Про це сьогодні в ефірі “Радіо НВ” сказав глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв.

Також, раніше стало відомо, що Росія запропонувала виплатити Україні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, щоб припинити судовий розгляд. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерело, близьке до переговорів.

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