Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа - СМИ

“Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований”, — сказал он.

Стоит добавить, что ни один контракт из предложенных “Нафтогазом” и обсуждаемых на переговорах компания не ставит в зависимость от погашения долга “Газпрому” по Стокгольмскому арбитражу. Об этом сегодня в эфире “Радио НВ” сказал глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев.

Также, ранее стало известно, что Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы прекратить судебное разбирательство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.