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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 49612 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 123760 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 129520 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 127533 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 152396 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112519 просмотра

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5 марта, 08:58 • 112620 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа - СМИ

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа - СМИ

Киев  •  УНН

 • 24742 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований, сообщил журналистам представитель “Газпрома”, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований”, — сказал он.

Стоит добавить, что ни один контракт из предложенных “Нафтогазом” и обсуждаемых на переговорах компания не ставит в зависимость от погашения долга “Газпрому” по Стокгольмскому арбитражу. Об этом сегодня в эфире “Радио НВ” сказал глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев.

Также, ранее стало известно, что Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы прекратить судебное разбирательство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

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