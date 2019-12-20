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Нафтогаз не прив'язує борги Газпрому до нового транзитного контракту

Нафтогаз не прив'язує борги Газпрому до нового транзитного контракту

Київ • УНН

 • 19885 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Жоден контракт із запропонованих "Нафтогазом" і обговорюваних на переговорах компанія не ставить в залежність від погашення боргу "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем. Про це сьогодні в ефірі "Радіо НВ" сказав глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, передає УНН.

"Сподіваюся, рішення буде знайдено, як за контрактом, так і за взаємними претензіями, за боргами і всим тим, що накопичилося за цей період часу. "Нафтогаз", зі свого боку, займає максимально конструктивну позицію. Нам запропонували розглянути різні варіанти того, як можна врегулювати історично накопичені проблеми ... Тут важливо розуміти ще один момент - "Нафтогаз" не ставить умову підписання будь-якого контракту - а зараз йде мова про декілька контрактів, тому що транзитний контракт, його підписання вкрай малоймовірно через терміни, там йде мова про деякий гібридний варіант, який ми давно запропонували, сказавши, що якщо раптом ви не встигнете за стандартними варіантами, ми вам запропонуємо ще низку варіантів, щоб ні в якому разі не переривати транзит газу на територію Європи", - сказав Коболєв.

За його словами, в цьому є вигода як європейських, так і українських споживачів - чи не створити кризу.

"Так ось, жоден контракт, із запропонованих нами і обговорюваних на переговорах, ми не ставимо в залежність від погашення боргу "Газпрому" перед "Нафтогазом". Ми готові підписуватися, не вирішивши старі проблеми. Це один з варіантів", - наголосив глава НАК "Нафтогаз".

Він нагадав, що сумарний виграш "Нафтогазу" по Стокгольмського арбітражу становить 4,6 млрд доларів. Трохи більше двох було стягнуто шляхом заліку з боргу за газ моментально, 2,6, які залишилися, ... зараз близькі до 3 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, газові переговори, які почалися напередодні в Берліні за участю представників України, Росії та Єврокомісії, продовжаться сьогодні, 20 грудня, в білоруській столиці - Мінську.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель після тристоронніх переговорів напередодні заявив, що "ми дотримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, незалежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців".

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