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Нафтогаз не привязывает долги Газпрома к новому транзитному контракту

Нафтогаз не привязывает долги Газпрома к новому транзитному контракту

Киев  •  УНН

 • 19880 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Ни один контракт из предложенных “Нафтогазом” и обсуждаемых на переговорах компания не ставит в зависимость от погашения долга “Газпрома” по Стокгольмскому арбитражу. Об этом сегодня в эфире “Радио НВ” сказал глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев, передает УНН.

“Надеюсь, решение будет найдено, как по контракту, так и по взаимным претензиям, по долгам и всему тому, что накопилось за этот период времени. „Нафтогаз“ со своей стороны занимает максимально конструктивную позицию. Нам предложили рассмотреть разные варианты того, как можно урегулировать исторически накопленные проблемы... Тут важно понимать еще один момент — „Нафтогаз“ не ставит условие подписания какого-либо контракта — а сейчас идёт речь о нескольких контрактах, потому что транзитный контракт, его подписание крайне маловероятно из-за сроков, там идёт речь о некотором гибридном варианте, который мы давно предложили, сказав что если вдруг вы не успеете по стандартным вариантам, мы вам предложим ещё ряд вариантов, чтоб ни в коем случае не прерывать транзит газа на территорию Европы”, — сказал Коболев.

По его словам, в этом есть выгода как европейских, так и украинских потребителей — не создать кризис.

“Так вот, никакой контракт из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах мы не ставим в зависимость от погашения долга „Газпрома“ перед „Нафтогазом“. Мы готовы подписываться, не решив старые проблемы. Это один из вариантов”, — подчеркнул глава НАК “Нафтогаз”.

Он напомнил, что суммарный выигрыш “Нафтогаза” по Стокгольмскому арбитражу составляет 4,6 млрд долларов. Чуть больше двух было взыскано путём зачёта с долга за газ моментально, 2,6, которые остались, ... сейчас близки к 3 млрд долларов.

Как сообщал УНН, газовые переговоры, которые начались накануне в Берлине с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии, продолжатся сегодня, 20 декабря, в белорусской столице — Минске.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель после трехсторонних переговоров накануне заявил, что “мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев”. 

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