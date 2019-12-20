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Росія погодилася виплатити Україні газовий борг в 3 млрд доларів - Reuters

Росія погодилася виплатити Україні газовий борг в 3 млрд доларів - Reuters

Київ • УНН

 • 19302 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Росія запропонувала виплатити Україні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, щоб припинити судовий розгляд. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерело, близьке до переговорів, передає УНН.

"Росія запропонувала виплатити Україні близько 3 мільярдів доларів, щоб покласти край судового розгляду через газ між російським "Газпромом" і українським Нафтогазом, відповідно до суми, запропонованої за рішенням арбітражу", - пишуть у виданні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гончарук: ніхто не зраджує державні інтереси в переговорах з РФ.

Повідомляється, що Міністерство енергетики України і Нафтогаз від коментарів відмовилися, в той час як Міненерго Росії і Газпром не відповіли на запити про коментарі.

Нагадаємо, газові переговори, які почалися напередодні в Берліні за участю представників України, Росії та Єврокомісії, продовжаться сьогодні, 20 грудня, у білоруській столиці - Мінську.

Українські Національні Новини

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