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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 36972 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 101403 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 134908 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 139660 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135258 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 168152 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 115237 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 113481 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132446 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов - Reuters

Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов - Reuters

Киев  •  УНН

 • 19298 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы прекратить судебное разбирательство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам, передает УНН.

"Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов, чтобы положить конец судебному разбирательству из-за газа между российским "Газпромом" и украинским Нафтогазом, в соответствии с суммой, предложенной по решению арбитража", - пишут в издании.

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Сообщается, что Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев отказались, в то время как Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, газовые переговоры, которые начались накануне в Берлине с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии, продолжатся сегодня, 20 декабря, в белорусской столице - Минске.

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