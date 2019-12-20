Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов - Reuters

"Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов, чтобы положить конец судебному разбирательству из-за газа между российским "Газпромом" и украинским Нафтогазом, в соответствии с суммой, предложенной по решению арбитража", - пишут в издании.

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Сообщается, что Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев отказались, в то время как Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, газовые переговоры, которые начались накануне в Берлине с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии, продолжатся сегодня, 20 декабря, в белорусской столице - Минске.