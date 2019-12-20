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Украина и Россия договорились: представитель Еврокомиссии подписал соглашение о транзите газа

Украина и Россия договорились: представитель Еврокомиссии подписал соглашение о транзите газа

Киев • УНН

 • 26917 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.

"Приятно подписать хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня победитель", - написал Шефчович.

Как сообщили в Офисе Президента, представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По информации Офиса, подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.

Ранее представитель "Газпрома" сообщил, что Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

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