У Нафтогазі повідомили про напрацювання низки договорів з РФ по транзиту

КИЇВ. 23 грудня. УНН. НАК “Нафтогаз України” проаналізувала протокол, укладений на урядовому рівні між представниками України, Росії та ЄС 20 грудня, та працює над текстами угод, передбачених протоколом. Про це у понеділок повідомили в пресслужбі “Нафтогазу”, передає УНН.