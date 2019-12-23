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У Нафтогазі повідомили про напрацювання низки договорів з РФ по транзиту

У Нафтогазі повідомили про напрацювання низки договорів з РФ по транзиту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. НАК “Нафтогаз України” проаналізувала протокол, укладений на урядовому рівні між представниками України, Росії та ЄС 20 грудня, та працює над текстами угод, передбачених протоколом. Про це у понеділок повідомили в пресслужбі “Нафтогазу”, передає УНН.

“Нафтогаз працює над текстами угод, які передбачені протоколом. Зокрема, йдеться про угоду про врегулювання взаємних претензій, договір про організацію транзиту між Нафтогазом та ПАТ „Газпром“ та договір бронювання потужностей між Нафтогазом та ТОВ „Оператор ГТС України“ (ОГТСУ). Крім того, ОГТСУ продовжує узгодження тексту договору про взаємодію операторів мереж з представниками Газпрому”, — повідомили у компанії.

Зазначається, що укладення такого договору є “першим кроком для створення технічної можливості для продовження транзиту російського газу після 1 січня 2020 року”.

“Нафтогаз проводитиме переговори з Газпромом та іншими залученими сторонами для узгодження детальних юридичних та комерційних умов. Як і раніше, Нафтогаз діятиме в інтересах компанії та України як свого акціонера та надійного транзитера газу до Європи”, — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну. 

Як повідомляв УНН, Україна і Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.

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