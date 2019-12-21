Україна і РФ домовились про транзиту газу у 2020 році на рівні 65 млрд куб. м - Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна і Російська Федерація домовились, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України у 2020 році становитиме 65 млрд куб. м, а у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
"Обсяги, що зафіксовані – мінімально гарантовані для транзиту. Мінімально гарантовані обсяги, це перший рік - 65 млрд кубометрів, і 40 млрд кубометрів – наступні 4 роки", - заявив міністр.
Він зазначив, що також буде певне збільшення тарифу на транспортування.
"Відповідне збільшення тарифу, виходячи з обсягів і керуючись європейською методологією визначення тарифу, - кінцево вже визначить регулятор. Він порахує, візьме вхідні дані, але є чітке визнання сторін: тариф певним чином має бути збільшено", - додав Оржель.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.