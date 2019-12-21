Україна і РФ домовились про транзиту газу у 2020 році на рівні 65 млрд куб. м - Оржель

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна і Російська Федерація домовились, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України у 2020 році становитиме 65 млрд куб. м, а у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.