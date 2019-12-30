Україна отримає за транзит російського газу сім мільярдів доларів - Зеленський

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо щонайменше понад 7 мільярдів доларів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.