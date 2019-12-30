Україна отримає за транзит російського газу сім мільярдів доларів - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо щонайменше понад 7 мільярдів доларів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
"Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо щонайменше понад 7 мільярдів доларів", йдеться у повідомленні Глави держави.
Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.
Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК "Нафтогаз України" підписати з російським ПАТ "Газпром" угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.
Як повідомлялось раніше, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.