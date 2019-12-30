Кабмін дозволив Нафтогазу підписати газову угоду з Газпромом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Кабінет міністрів України дозволив НАК "Нафтогаз України" підписати з російським ПАТ "Газпром" угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу. Рішення уряду від 30 грудня опубліковано на сайті Кабміну, передає УНН.
"... надати згоду на вчинення акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” поданих товариством таких правочинів: угоди про врегулювання існуючих газових спорів та про основні умови подальших відносин з організації транспортування природного газу з публічним акціонерним товариством “Газпром” (проект угоди додається до оригіналу); договору з публічним акціонерним товариством “Газпром” про надання послуги з організації транспортування природного газу територією України у 2020—2024 роках (проект договору додається до оригіналу)", - йдеться у тексті розпорядження.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомляв УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році сягне 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.
Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.