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Кабмин разрешил Нафтогазу подписать газовое соглашение с Газпромом

Кабмин разрешил Нафтогазу подписать газовое соглашение с Газпромом

Киев  •  УНН

 • 17219 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с российским ПАО "Газпром" соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа. Решение правительства от 30 декабря опубликовано на сайте Кабмина, передает УНН.

"...дать согласие на совершение акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" поданных обществом таких сделок: соглашения об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с публичным акционерным обществом "Газпром" (проект соглашения прилагается к оригиналу); договора с публичным акционерным обществом "Газпром" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах (проект договора прилагается к оригиналу)", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Позже стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

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