Україна отримала 2,9 млрд доларів від "Газпрому" - Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко на власній сторінці у Facebook підтвердив отримання Україною 2,9 млрд доларів від російської корпорації “Газпром”, пише УНН з посиланням на відповідний допис.
“Так, Україна отримала 2.918 мільярдів доларів США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу!”, — написав Вітренко у соціальній мережі.
Він також додав, що надасть подробиці згодом.
Як стало відомо раніше, російська корпорація “Газпром” виплатила українському “Нафтогазу” 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.
“З метою виконання домовленостей, досягнутих в Мінську 20 грудня, Газпром здійснив виплату 2,9 млрд дол відповідно до рішення Арбітражного інституту Торгівельної палати Стокгольма, в термін, передбачений Протоколом від 20 грудня”, — повідомив представник “Газпрому”.
Також відомо, що делегації Росії і України почали переговори щодо транзиту газу в Відні.