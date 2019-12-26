В "Нафтогазі" заявили про початок переговорів щодо газу з РФ у Відні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Делегації Росії і України почали переговори щодо транзиту газу в Відні. Інформацію про це УНН підтвердив виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко.
“Підтверджую”, — відповів Вітренко на питання про початок переговорів.
Раніше російські ЗМІ з посиланням на представника “Газпрому” повідомили про початок російсько-українських переговорів по газу “відповідно до протоколу від 20 грудня”.
Нагадаємо, 26 грудня у Відні має відбутися зустріч представників українського “Нафтогазу” і російського “Газпрому”, де планується остаточно узгодити умови нового контракту про транзит природного газу.
Також нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.
Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомляв УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.