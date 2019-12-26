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"Нафтогаз" і "Газпром" планують погодити умови договорів щодо транзиту

"Нафтогаз" і "Газпром" планують погодити умови договорів щодо транзиту

Київ • УНН

 • 10174 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У четвер, 26 грудня, у Відні має відбутись зустріч представників українського "Нафтогазу" та російського "Газпрому", де планується остаточно погодити умови нового контракту про транзит природного газу, передає УНН.

Так, раніше цього тижня виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що 26 грудня команди будуть працювати над спільним варіантом газових угод.

"Сподіваємось, що нам вдасться погодити умови договорів та завершити цей процес уже в п’ятницю, 27 грудня. Але якщо буде така необхідність, робота триватиме й на вихідних", - додав він.

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.

Як повідомляв УНН, Україна і Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.

Українські Національні Новини

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