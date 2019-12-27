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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 8041 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 24430 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" - Витренко

Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" - Витренко

Киев  •  УНН

 • 15924 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко на своей странице в Facebook подтвердил получение Украиной 2,9 млрд долларов от российской корпорации “Газпром”, пишет УНН со ссылкой на соответствующий сообщение.

“Да, Украина получила 2.918 миллиардов долларов США от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража!”, — написал Витренко в социальной сети.

Он также добавил, что предоставит подробности позже.

Как стало известно ранее, российская корпорация “Газпром” выплатила украинскому “Нафтогазу” 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

“С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, Газпром осуществил выплату 2,9 млрд долл соответствии с решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, в срок, предусмотренный Протоколом от 20 декабря”, — сообщил представитель “Газпрома”.

Также известно, что делегации России и Украины начали переговоры касательно транзита газа в Вене.

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