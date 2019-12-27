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"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду

"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду

Київ • УНН

 • 17806 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Російська корпорація “Газпром” виплатила українському “Нафтогазу” 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, пише УНН з посиланням на російське федеральне агентство ТАСС та інші ЗМІ РФ.

“З метою виконання домовленостей, досягнутих в Мінську 20 грудня, Газпром здійснив виплату 2,9 млрд дол відповідно до рішення Арбітражного інституту Торгівельної палати Стокгольма, в термін, передбачений Протоколом від 20 грудня”, — повідомив представник “Газпрому”.

“Виплата — це частина домовленостей, досягнутих представниками Росії і України в грудні під час двох зустрічей в Берліні 20 грудня. Згідно з домовленостями, після виплат „Газпрому“, українська компанія повинна відкликати позови на загальну суму 12 млрд доларів, а також вимоги про арешт активів та майна російської компанії”, — зазначили у виданні “Ведомости”.

Варто додати, що нещодавно віце-прем’єр РФ Дмитро Козак заявив, що виплата “Газпромом” 2,9 млрд доларів Україні в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу є “краплею в морі” в порівнянні з потенційними ризиками для Росії.

Також, у суботу 21 грудня, у “Газпромі” повідомили, що сума виплат по судовим спорам з “Нафтогазом”, за якими прийнято остаточне рішення, може скласти близько 2,9 млрд доларів.

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