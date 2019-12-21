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У Газпромі підтвердили, що можуть повернути Україні 3 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сума виплат “Газпрому” по судових спорів з “Нафтогазом”, за якими прийнято остаточне рішення, може скласти близько 2,9 млрд доларів, повідомив журналістам представник російського газового холдингу, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Близько 2,9 млрд доларів з урахуванням пені”, — сказав він.

За словами представника холдингу, “Газпром” повинен виконати рішення арбітражу по виплаті 2,9 млрд доларів до 29 грудня.

Додамо, що за рішенням Стокгольмського арбітражу у спорі з російським ПАТ “Газпром” НАК “Нафтогаз України” отримає від російської сторони 3 млрд доларів. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

Також стало відомо, що Україна і Російська Федерація домовились, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України у 2020 році становитиме 65 млрд куб. м, а у 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.

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