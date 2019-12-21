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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 55518 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125390 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 131145 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 129061 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154739 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113030 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 113006 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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В Газпроме подтвердили, что могут вернуть Украину 3 млрд долларов

В Газпроме подтвердили, что могут вернуть Украину 3 млрд долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сумма выплат “Газпрома” по судебным спорам с “Нафтогазом”, по которым принято окончательное решение, может составить около 2,9 млрд долларов, сообщил журналистам представитель российского газового холдинга, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Около 2,9 млрд долларов с учетом пени”, — сказал он.

По словам представителя холдинга, “Газпром” должен исполнить решение арбитража по выплате 2,9 млрд долларов до 29 декабря.

Добавим, что по решению Стокгольмского арбитража в споре с российским ОАО “Газпром” НАК “Нафтогаз Украины” получит от российской стороны 3 млрд долларов. Об этом во время брифинга сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Также стало известно, что Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

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