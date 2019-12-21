Нафтогаз отримає 3 млрд дол. від Росії за рішенням Стокгольмського арбітражу - Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За рішенням Стокгольмського арбітражу у спорі з російським ПАТ "Газпром" НАК "Нафтогаз України" отримає від російської сторони 3 млрд доларів. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
"Тобто Україна, а саме - "Нафтогаз", отримає за рішенням Стокгольму 3 млрд, а саме - 2,9 млрд, трошки більше 2,9, відповідно до тих можливостей, що зараз є", - сказав Оржель.
Він зазначив, що сторони вітають ті потенційні домовленості, що мають бути реалізовані на рівні компаній.
"Маємо встигнути до 1 січня", - додав міністр.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв заявив раніше, що жоден контракт із запропонованих “Нафтогазом” і обговорюваних на переговорах компанія не ставить в залежність від погашення боргу “Газпрому” за Стокгольмським арбітражем.
Додамо, після чотирьох років арбітражного провадження між Нафтогазом та Газпромом за двома контрактами Стокгольмський арбітраж ухвалив два рішення: перше 22 грудня 2017 року щодо контракту на постачання газу за принципом "бери або плати", а друге 28 лютого 2018 року стосовно транзитного контракту. Стокгольмський арбітраж також задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації у сумі 4,63 млрд дол. за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох проваджень Газпром повинен сплатити Нафтогазу 2,56 млрд дол. з урахуванням заліку у розмірі 2,1 млрд дол., який Нафтогаз вже отримав у вигляді газу, що був поставлений в 2014 році.
Нафтогаз намагався примусово стягнути з Газпрому 2,6 млрд дол. на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.