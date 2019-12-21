Нафтогаз получит 3 млрд долл. от России по решению Стокгольмского арбитража - Оржель

"То есть Украина, а именно - "Нафтогаз", получит по решению Стокгольма 3 млрд, а именно - 2,9 млрд, чуть больше 2,9, в соответствии с теми возможностями, которые сейчас есть", - сказал Оржель.

Он отметил, что стороны приветствуют те потенциальные договоренности, которые должны быть реализованы на уровне компаний.

"Должны успеть до 1 января", - добавил министр.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил ранее, что ни один контракт из предложенных "Нафтогазом" и обсуждаемых на переговорах компания не ставит в зависимость от погашения долга "Газпрому" за Стокгольмским арбитражем.

Добавим, после четырех лет арбитражного производства между Нафтогазом и Газпромом по двум контрактам Стокгольмский арбитраж принял два решения: первое 22 декабря 2017 года по контракту на поставку газа по принципу "бери или плати", а второе 28 февраля 2018 года относительно транзитного контракта. Стокгольмский арбитраж также удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств Газпром должен заплатить Нафтогазу 2,56 млрд долл. с учетом зачета в размере 2,1 млрд долл., который Нафтогаз уже получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году.

Нафтогаз пытался принудительно взыскать с Газпрома 2,6 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитража.