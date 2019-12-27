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"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда

"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда

Киев  •  УНН

 • 17802 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российская корпорация “Газпром” выплатила украинскому “Нафтогазу” 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, пишет УНН со ссылкой на российское федеральное агентство ТАСС и другие СМИ РФ.

“С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, “Газпром” осуществил выплату 2,9 млрд долларов в соответствии в решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря“,— сообщил представитель “Газпрома”.

“Выплата — это часть договоренностей, достигнутых представителями России и Украины в декабре во время двух встреч в Берлине 20 декабря. Согласно договоренностям, после выплат „Газпрома“, украинская компания должна отозвать иски на общую сумму 12 млрд долларов, а также требования об аресте активов и имущества российской компании”, — отметили в издании “Ведомости”.

Стоит добавить, что недавно вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что выплата “Газпромом” 2,9 млрд долларов Украина в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража является “каплей в море” по сравнению с потенциальными рисками для России.

Также, в субботу 21 декабря, в “Газпроме” сообщили, что сумма выплат по судебным спорам с “Нафтогазом”, по которым принято окончательное решение, может составить около 2,9 млрд долларов.

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