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Віце-прем'єр РФ: виплата 3 млрд Україні - це капля у морі у порівнянні з ризиками

Київ • УНН

 • 25777 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Виплата “Газпромом” 2,9 млрд доларів Україні в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу є “краплею в морі” в порівнянні з потенційними ризиками для Росії, заявив віце-прем’єр РФ Дмитро Козак в інтерв’ю телеканалу “Росія-24”, передає УНН.

“Передбачити, наскільки хто виграв не може ні Україна, ні ми. Однозначно можна сказати, що 2,9 млрд доларів, які ми заплатимо у виконання рішення суду, що вже вступило в силу — це крапля в морі в порівнянні з тими претензіями, потенційними ризиками, які могли б бути для Росії. Ці суми були б набагато вище”, — сказав Козак.

Додамо, РФ і Україна в ході обговорення угоди по транзиту газу не обговорювали прив’язку виплат боргів за рішенням Стокгольмського арбітражу і “борг Януковича”, це різні борги. Про це журналістам повідомив російський віце-прем’єр Дмитро Козак.

Також, глава російської корпорації “Газпром” Олексій Міллер повідомив, що російська сторона готова підписати мирову угоду з урядом України, яка врегулює спірні питання та повідомив про варіанти поставок газу з іншим ціноутворенням.

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