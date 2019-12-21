Віце-прем'єр РФ заявив, що Москва та Київ не пов'язували виплати по Стокгольму та "борг Януковича"

КИЇВ. 21 грудня. УНН. РФ і Україна в ході обговорення угоди по транзиту газу не обговорювали прив’язку виплат боргів за рішенням Стокгольмського арбітражу і “борг Януковича”, це різні борги. Про це журналістам повідомив російський віце-прем’єр, який курирує в уряді питання ПЕК, Дмитро Козак, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.