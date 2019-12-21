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Віце-прем'єр РФ заявив, що Москва та Київ не пов'язували виплати по Стокгольму та "борг Януковича"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. РФ і Україна в ході обговорення угоди по транзиту газу не обговорювали прив’язку виплат боргів за рішенням Стокгольмського арбітражу і “борг Януковича”, це різні борги. Про це журналістам повідомив російський віце-прем’єр, який курирує в уряді питання ПЕК, Дмитро Козак, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Це окреме питання. У нас багато складних питань, але це все-таки різні борги. Там державний борг, тут — борг підприємств, комерційний. У нас є претензії до „Нафтогазу України“, до уряду України, у них є претензії, які ще не розглянуті. Все відкликати, обнулити, мирова угода безвідклична підписати, і закрити це питання”, — сказав він, відповідаючи на питання по прив’язці двох заборгованостей.

“До цієї проблеми можна було підв’язати ще масу проблем. Але тоді ми б точно не домовилися. Це окреме питання. Його розділили, заради того, щоб швидше досягти домовленості”, — додав він.

Козак при цьому зазначив, що домовленість про виплату “Газпромом” 2,9 млрд доларів за судовими рішеннями, що набрали чинності, не є чиєюсь поступкою.

“Вважаю, що не можна сказати, що це поступка чиясь. Це взаємоприйнятне рішення, яке вивірене і воно є вигідним усім”, — сказав віце-прем’єр, відповідаючи на відповідне запитання.

На думку Козака, перш за все це рішення “вигідно європейським споживачам, тому що є гарантовані обсяги російського газу, які будуть транспортуватися через цю територію”.

Варто нагадати, що Нафтогаз отримає 3 млрд доларів від Росії за рішенням Стокгольмського арбітражу, згодом цю інформацію підтвердив Газпром.

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