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Вице-премьер РФ заявил, что Москва и Киев не связывали выплаты по Стокгольму и "долг Януковича"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. РФ и Украина в ходе обсуждения соглашения по транзиту газа не обсуждали увязку выплат долгов по решению Стокгольмского арбитража и “долг Януковича”, это разные долги. Об этом журналистам сообщил российский вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, Дмитрий Козак, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь — долг компаний, коммерческий. У нас есть претензии к „Нафтогазу Украины“, к правительству Украины, у них есть претензии, которые еще не рассмотрены. Все отозвать, обнулить, мировое соглашение безотзывное подписать, и закрыть этот вопрос”, — сказал он, отвечая на вопрос по увязке двух задолженностей.

“К этой проблеме можно было подвязать еще массу проблем. Но тогда мы бы точно не договорились. Это отдельный вопрос. Его разделили, ради того, чтобы скорее достигнуть договоренности”, — добавил он.

Козак при этом отметил, что договоренность о выплате “Газпромом” 2,9 млрд долларов по судебным решениям, вступившим в силу, не является чьей-то уступкой.

“Считаю, что нельзя сказать, что это уступка чья-то. Это взаимоприемлемое решение, которое выверено и оно является выгодным всем”, — сказал вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению Козака, прежде всего это решение “выгодно европейским потребителям, потому что есть гарантированные объемы российского газа, которые будут транспортироваться через эту территорию”.

Стоит напомнить, что Нафтогаз получит 3 млрд долларов от России по решению Стокгольмского арбитража, впоследствии эту информацию подтвердил Газпром.

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