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Глава Газпрому: ми маємо намір підписати з урядом України мирову угоду

Глава Газпрому: ми маємо намір підписати з урядом України мирову угоду

Київ • УНН

 • 14020 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Глава російської корпорації “Газпром” Олексій Міллер повідомив, що російська сторона готова підписати мирову угоду з урядом України, яка врегулює спірні питання та повідомив про варіанти поставок газу з іншим ціноутворенням, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Як повідомив Міллер, “Газпром” і уряд України має намір підписати мирову угоду, за якою будуть зняті претензії Антимонопольного комітету України.

Він також уточнив, що “Газпром” і “Нафтогаз” можуть розглянути можливість поставок російського газу в Україну з ціноутворенням на базі німецького газового хаба NCG.

За словами Міллера, російська компанія підпише з “Оператором ГТС України” міжоператорську угоду, а НАК “Нафтогаз України” — транспортну угоду на бронювання потужностей газотранспортної системи (ГТС) України.

“Нафтогаз” виступить компанією-організатором транзиту, тим самим беручи на себе ризики перехідного періоду.

“Компанія-організатор забронює транспортні потужності на п’ять років в обсязі 225 млрд куб. м, в тому числі 65 млрд куб. м — на 2020 рік, 40 млрд куб. м — на 2021 рік і наступні роки за умови встановлення конкурентного тарифу”, — сказав Міллер.

Дані його слова співпадають з даними брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля.

Міллер зазначив, що Європейська комісія гарантує відповідність прийнятим в ЄС норм регулювання транспортування газу в Україні. “Українська сторона гарантує незалежність регулятора, захист інтересів замовника транзиту, передбачуваність і економічну обґрунтованість тарифоутворення”, — додав глава “Газпрому”.

Додамо, що у Газпромі підтвердили, що можуть повернути Україні 3 млрд доларів.

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