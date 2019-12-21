Глава Газпрому: ми маємо намір підписати з урядом України мирову угоду

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Глава російської корпорації “Газпром” Олексій Міллер повідомив, що російська сторона готова підписати мирову угоду з урядом України, яка врегулює спірні питання та повідомив про варіанти поставок газу з іншим ціноутворенням, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.