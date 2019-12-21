Глава Газпрому: ми маємо намір підписати з урядом України мирову угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Глава російської корпорації “Газпром” Олексій Міллер повідомив, що російська сторона готова підписати мирову угоду з урядом України, яка врегулює спірні питання та повідомив про варіанти поставок газу з іншим ціноутворенням, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
Як повідомив Міллер, “Газпром” і уряд України має намір підписати мирову угоду, за якою будуть зняті претензії Антимонопольного комітету України.
Він також уточнив, що “Газпром” і “Нафтогаз” можуть розглянути можливість поставок російського газу в Україну з ціноутворенням на базі німецького газового хаба NCG.
За словами Міллера, російська компанія підпише з “Оператором ГТС України” міжоператорську угоду, а НАК “Нафтогаз України” — транспортну угоду на бронювання потужностей газотранспортної системи (ГТС) України.
“Нафтогаз” виступить компанією-організатором транзиту, тим самим беручи на себе ризики перехідного періоду.
“Компанія-організатор забронює транспортні потужності на п’ять років в обсязі 225 млрд куб. м, в тому числі 65 млрд куб. м — на 2020 рік, 40 млрд куб. м — на 2021 рік і наступні роки за умови встановлення конкурентного тарифу”, — сказав Міллер.
Дані його слова співпадають з даними брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля.
Міллер зазначив, що Європейська комісія гарантує відповідність прийнятим в ЄС норм регулювання транспортування газу в Україні. “Українська сторона гарантує незалежність регулятора, захист інтересів замовника транзиту, передбачуваність і економічну обґрунтованість тарифоутворення”, — додав глава “Газпрому”.
Додамо, що у Газпромі підтвердили, що можуть повернути Україні 3 млрд доларів.