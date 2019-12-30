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Україна, Росія і ЄС підписали новий контракт щодо транзиту газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими", йдеться у повідомленні Глави уряду.

"Це позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку. Україна вкотре довела європейським партнерам, що є надійним партнером, який виконує свої зобов’язання та гарантує енергетичну безпеку в регіоні", зазначив Гончарук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК "Нафтогаз України" підписати з російським ПАТ "Газпром" угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.

Як повідомлялось раніше, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.

Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.

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