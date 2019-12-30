Нафтогаз ОГТСУ и Газпром подписали пакет соглашений о транзите газа: детали документов

Достижения этого результата стало возможным благодаря системной работе команды Нафтогаза, направленной на разъяснение рисков строительства "Северного потока - 2", введение правительством США против него санкций, качественному проведению анбандлинга и эффективной работы Нафтогаза в арбитражах.

В пакет соглашений входят:

1. межоператорское соглашение между Оператором ГТС Украины (ОГТСУ) и Газпромом, которая определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement).

2. Договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом, в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие пять лет.

3. Мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

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Все три соглашения подписаны на выполнение протокола встречи, состоявшейся в Берлине и Минске 19-20 декабря этого года при участии представителей ЕС, Украины и РФ, а также Нафтогаза, ОГТСУ и Газпрома.

Соглашения, в частности, предусматривают:

выплату Газпромом 2918000000 долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража от декабря 2017 и феврале 2018 года. Нафтогаз получил эти средства 27 декабря 2019 года;

отзыв всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения;

снятие арестов на имущество, активы и денежные средства Газпрома, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009;

минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 - 65 млрд куб. м, 2021 - 2024 годы - по 40 млрд куб. м газа ежегодно.

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Нафтогаз отметил заинтересованность Газпрома в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG. Вопрос о поставках газа не является частью пакетных договоренностей.

Подписанные соглашения также не касаются вопроса судебных исков предприятий группы Нафтогаз против Российской Федерации о захваченных активов группы в АР Крым.

По результатам подписания соглашений Украина получит гарантированный доход от транзита на ближайшие пять лет. Определенность относительно будущего транзита предоставляет новые возможности развития газового рынка страны и продолжение реформ в энергетике, сохранения рабочих мест в области транспортировки газа и будущие заказы для украинских производителей промышленного оборудования, связанные с технической поддержкой работы украинской ГТС. Также будут уменьшены курсовые риски, связанные с недополучением значительных валютных поступлений.

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"Подписанные сегодня соглашения является результатом приемлемого компромисса. Главным результатом договоренностей является получение почти 3 млрд долларов от Газпрома и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать безубыточно. Транзит не будет прервана, и будет осуществлять независимый сертифицированный оператор . Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе, для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита. Мы благодарны Европейской Комиссии за ее последовательную позицию, свидетельствует о визн ния надежности и эффективности украинской ГТС, а также американским партнерам за поддержку энергетической безопасности на европейском континенте", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Напомним, Украина, Россия и ЕС подписали новый контракт о транзите газа.