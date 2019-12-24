"Нафтогаз" планирует перенести точки передачи газа на границу с Россией

По его словам, на переговорах с Россией "рабочим вариантом" было, что между "Газпромом" и украинским оператором газотранспортной системы посредником будет европейская компания, которая будет получать газ на российско-украинской границе.

"К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась, но мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от" Газпрома "в Словакии, в Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России, и смогут потом этот газ продавать в том числе и в Украине по цене ниже, чем соответственно цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину", - сказал Витренко.

Он добавил, что это "логический процесс", и Нафтогаз много времени пытается, чтобы так называемые точки передачи газа перенести на границу Украины и России.

"Потому что если это произойдет, я лично не вижу в этом рисков, если конечно это не будет определенное политическое решение, и будут какие-то непрозрачные компании", - высказался он.

Напомним, "Нафтогаз" предполагает невыполнение обещаний РФ по транзиту.