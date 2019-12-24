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"Нафтогаз" планує перенести точки передачі газу на кордон з Росією

"Нафтогаз" планує перенести точки передачі газу на кордон з Росією

Київ • УНН

 • 13096 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. НАК "Нафтогаз України" планує перенести "точки передачі газу" на кордон України та Росії. Про це заявив в ефірі "Громадського" виконавчий директор компанії Юрій Вітренко, повідомляє УНН.

За його словами, на переговорах з Росією "робочим варіантом" було, що між "Газпромом" і українським оператором газотранспортної системи посередником буде європейська компанія, яка буде отримувати газ на українсько-російському кордоні.

"На жаль, не вдалося цього досягти, тому що ця європейська компанія наразі відмовилася, але ми очікуємо, що багато європейських компаній, які раніше отримували газ від "Газпрому" у Словаччині, в Австрії, Франції, Німеччині, Італії, будуть отримувати газ на кордоні України та Росії, і зможуть потім цей газ продавати зокрема і в Україні за ціною, нижчою, ніж відповідно ціна європейська, плюс вартість транспортування з Європи в Україну", - сказав Вітренко.

Він додав, що це "логічний процес", і Нафтогаз багато часу намагається, аби так звані точки передачі газу перенести на кордон України та Росії.

"Тому що якщо це станеться, я особисто не вбачаю у цьому ризиків, якщо звичайно це не буде певне політичне рішення, і будуть якісь непрозорі компанії", - висловився він.

Нагадаємо, "Нафтогаз" припускає невиконання обіцянок РФ щодо транзиту.

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