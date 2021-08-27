Продажа "Северного потока-2": кто может приобрести российскую трубу и почему Путину это не понравится

Что говорят в Европе

Прямых заявлений от официальных представителей Европейского союза по этому поводу пока не звучало. Однако немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на неуказанные источники сообщила в четверг, что вероятность продажи газопровода является весьма существенной в нынешних условиях.

Так, ключевым положением директивы ЕС является распределение компаний, которые поставляют газ и эксплуатирующих трубопровод.

Издание указывает, что "Северный поток 2" еще в июне подал в Федеральное сетевое агентство запрос на "сертификацию в качестве независимого транспортного оператора", чтобы "с точки зрения бухгалтерии" отделить оператора от материнского концерна. У агентства есть четыре месяца на принятие решения, и ведомство готово позволить такую "конструкцию".

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"Однако, по словам должностных лиц Комиссии (Еврокомиссии - ред.), причастных к этому вопросу, это не соответствует требованиям законодательства ЕС. Там говорят, от продажи трубопровода никуда не денешься ", - пишет газета.

Мнение эксперта

Как считает экономист Александр Охрименко, продажа газопровода является вполне возможной опцией. Однако России она не выгодна.

"Есть энергетическая хартия. В ней четко прописано, что тот, кто добывает, не имеет права продавать. Так сделано, чтобы не было монополистов. Это касается абсолютно всех. Можно выйти из положения, если, например, Газпром продаст соответственно свою трубу ("Северный поток - 2" - ред.), например, консорциуму европейских трейдеров. В данном случае это соответствует Европейской хартии. И тогда, пожалуйста, можно использовать на 100%", - отмечает собеседник УНН.

"Возникает вопрос, что это будет. Скорее всего, это наверняка будут инвесторы из Германии. У Германии есть трейдеры, они например могут теоретически "скинуться" и приобрести эту трубу - выпустить акции, разместить, - закон не запрещает", - говорит он.

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Собеседник согласился, что упомянутый вариант является одним из путей для "Газпрома" обойти Газовую директиву, однако добавил, что он - "маловероятен".

"Почему? Потому что, если это сделать, то автоматически Путин не будет иметь возможности влиять на эту трубу. Потому что, это же не просто продать. Если они продают, то продают они настоящим инвесторам, которые никакого отношения к Путину не будут иметь. Он не будет иметь никакой возможности ставить какие-то особые условия для этих новых владельцев. Продаст через какие офшорные (пути - ред.) - это не сработает. Все увидят, будет большой скандал", - объясняет эксперт.

Что предшествовало

15 мая 2020 года федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС.

Директива, в частности, требует от морских газопроводов, проходящих в страны ЕС, отвечать требованиям о разделе видов деятельности по поставке и транспортировке газа, а также о доступе к ним третьих лиц. Для Nord Stream 2 AG это может означать то, что газопровод можно будет загрузить только на половину.

Позже в том же году оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG, подала апелляцию против решения федерального сетевого агентства ФРГ в суд Дюссельдорфа.



25 августа, стало известно, что Nord Stream AG проиграла в немецком суде дело об освобождении проекта газопровода от требований газовой директивы ЕС.