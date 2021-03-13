Про реальні темпи вакцинації від COVID-19 можна буде говорити через два місяці – Ляшко

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“Давайте про темпи будемо говорити хоча б після двох місяців кампанії з імунопрофілактики, бо ви всі зараз порівнюєте нашу ситуацію з іншими країнами, де кампанія триває понад два місяці. Я вам можу серйозно сказати: якщо ви подивитесь зараз на Францію, то Україна має з нею показники один в один за кількістю проведених щеплень за добу з початку вакцинальної кампанії”, — розповів Ляшко.

Деталі

За його словами, Україна трошки відстає від запланованих графіків, але це пов’язано з вихідними днями, які припали на 8 березня.

"Нічого страшного, ми це надолужимо“,- зауважив Ляшко.

Ляшко пояснив, що дещо повільні темпи вакцинації на початку пов’язані з тим, що щеплення мали отримати в першу чергу медики коронавірусних лікарень, а надалі все має пришвидшитися.

“Чому здається, що все йде повільно? Тому що з організаційного погляду вакцинувати людей в ковідних лікарнях все ж таки складніше. Є певна група людей, яку ми повинні вакцинувати. Зараз (ми починаємо прищеплювати людей у) всіх закладах охорони здоров’я, буде більша кількість (вакцинованих —ред.), спроможності мобільних бригад виростуть в рази, і вакцинація набиратиме темпи. Головне, — щоб були регулярні поставки вакцини в нашу країну. Щодо того, що лікарі мали сумніви щодо щеплень — будь-хто на першому етапі матиме якісь сумніви. Була кампанія як з промоції, так і кампанія з антипромоції, і вона величезна...”, — розповів головний санітарний лікар України.

Доповнення

В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже понад 47,5 тисяч людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 9 304 особи.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.