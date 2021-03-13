В Україні вакцинували вже понад 47,5 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже понад 47,5 тисяч людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 9 304 особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту “Коронавірус інфо”.
Цитата
“Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, із них отримали 1 дозу — 47 541 особа”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, 9 304 особи щеплено проти COVID-19 за добу 12 березня 2021 року в Україні. Темпи вакцинації ростуть, починаючи з початку робочого тижня, 9 березня.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), найменша — у Чернігівській області (756 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
Вінницька область — 400 щеплень;
Волинська область — 310 щеплень;
Дніпропетровська область — 550 щеплень;
Донецька область — 540 щеплень;
Житомирська область — 170 щеплень;
Закарпатська область — 280 щеплень;
Запорізька область — 360 щеплень;
Івано-Франківська область — 374 щеплення;
Київська область — 690 щеплень;
Кіровоградська область — 220 щеплень;
Луганська область — 160 щеплень;
Львівська область — 330 щеплень;
м. Київ — 340 щеплень;
Миколаївська область — 430 щеплень;
Одеська область — 210 щеплень;
Полтавська область — 530 щеплень;
Рівненська область — 280 щеплень;
Сумська область — 440 щеплень;
Тернопільська область — 570 щеплень;
Харківська область — 290 щеплень;
Херсонська область — 560 щеплень;
Хмельницька область — 250 щеплень;
Чернівецька область — 420 щеплень;
Чернігівська область — 130 щеплень;
Черкаська область — 470 щеплень.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.