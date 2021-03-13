В Украине вакцинировали уже более 47,5 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 47,5 тысяч человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — в Черниговсокй области. За минувшие сутки, в частности, прививали 9304 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал верифицированного МЗ проекта “Коронавирус Инфо”.
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“С начала кампании привито 47 541 человек, из них получили 1 дозу — 47 541 человек”, — говорится в сообщении.
Детали
Так, 9 304 лица привито против COVID-19 за сутки 12 марта 2021 в Украине. Темпы вакцинации растут, начиная с рабочей недели, 9 марта.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая — в Черниговской области (756 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область — 400 прививок;
Волынская область — 310 прививок;
Днепропетровская область — 550 прививок;
Донецкая область — 540 прививок;
Житомирская область — 170 прививок;
Закарпатская область — 280 прививок;
Запорожская область — 360 прививок;
Ивано-Франковская область — 374 прививки;
Киевская область — 690 прививок;
Кировоградская область — 220 прививок;
Луганская область — 160 прививок;
Львовская область — 330 прививок;
м. Киев — 340 прививок;
Николаевская область — 430 прививок;
Одесская область — 210 прививок;
Полтавская область — 530 прививок;
Ровенская область — 280 прививок;
Сумская область — 440 прививок;
Тернопольская область — 570 прививок;
Харьковская область — 290 прививок;
Херсонская область — 560 прививок;
Хмельницкая область — 250 прививок;
Черновицкая область — 420 прививок;
Черниговская область — 130 прививок;
Черкасская область — 470 прививок.
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.