О реальных темпах вакцинации от COVID-19 можно будет говорить через два месяца - Ляшко

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"Давайте о темпах будем говорить хотя бы после двух месяцев кампании по иммунопрофилактике, ибо вы все сейчас сравниваете нашу ситуацию с другими странами, где кампания продолжается более двух месяцев. Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала прививочной кампании", - рассказал Ляшко.

Детали

По его словам, Украина немножко отстает от запланированных графиков, но это связано с выходными днями, которые пришлись на 8 марта.

"Ничего страшного, мы это наверстаем", - отметил Ляшко.

Ляшко объяснил, что несколько медленные темпы вакцинации в начале связанные с тем, что прививки должны были получить в первую очередь медики коронавирусных больниц, а в дальнейшем все должно ускориться.

"Почему кажется, что все идет медленно? Потому что с организационной точки зрения вакцинировать людей в ковидних больницах все же сложнее. Есть определенная группа людей, которую мы должны вакцинировать. Сейчас (мы начинаем прививать людей во) всех учреждениях здравоохранения, будет большее количество (вакцинированных ред.), возможности мобильных бригад вырастут в разы, и вакцинация будет набирать темпы. Главное - чтобы были регулярные поставки вакцины в нашу страну. О том, что врачи сомневались относительно прививок - любой на первом этапе будет иметь какие-то сомнения. Была кампания как по продвижению, так и кампания по антипромоции, и она огромная ... ", - рассказал главный санитарный врач Украины.

Дополнение

В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 47 500 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Черниговской области. За минувшие сутки, в частности, прививали 9304 человека.

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.