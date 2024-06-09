Президенти США та Франції підтримали використання прибутку від заморожених активів рф на користь України
Київ • УНН
Президенти США і Франції пообіцяли підтримати зусилля з використання заморожених російських активів для надання допомоги Україні відповідно до міжнародного права.
Президенти США і Франції Байден та Макрон зобов'язуються підтримати зусилля ЄС і G7 з отримання прибутку від заморожених російських суверенних активів на користь України. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому, передає УНН.
Як йдеться у заяві Білого дому, президенти "зобов'язуються підтримати зусилля Європейського Союзу і країн "Групи семи" з отримання надзвичайного прибутку від заморожених російських суверенних активів на користь України, згідно з міжнародним правом та нашими відповідними правовими системами і процесами ухвалення рішень".
Президенти також висловили "сильну занепокоєність щодо поставок зброї, особливо з Ірану та КНДР", а також матеріалів і компонентів подвійного призначення для військового виробництва, які росія використовує для відновлення своєї військової та оборонної промислової бази для продовження війни проти України.
Зазначається, що Сполучені Штати і Франція підтримують дії щодо обмеження доступу до американської та французької фінансових систем для тих, хто бере участь у таких поставках.
Також Франція і США поділяють спільну прихильність підтримці роботи Організації з безпеки і співробітництва в Європі з виявлення та документування порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права з боку російських військ.
Байден і Макрон сподіваються на підтримку фонду в 50 млрд. доларів для України на саміті G7 09.06.24, 09:54 • 98066 переглядiв