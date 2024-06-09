Президенты США и Франции поддержали использование прибыли от замороженных активов рф в пользу Украины

Президенты США и Франции Байден и Макрон обязуются поддержать усилия ЕС и G7 по получению прибыли от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на сайте Белого дома, передает УНН.

Как говорится в заявлении Белого дома, президенты "обязуются поддержать усилия Европейского Союза и стран "Группы семи" по получению чрезвычайной прибыли от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины, согласно международному праву и нашим соответствующим правовым системам и процессам принятия решений".

Президенты также выразили "сильную озабоченность по поводу поставок оружия, особенно из Ирана и КНДР", а также материалов и компонентов двойного назначения для военного производства, которые россия использует для восстановления своей военной и оборонной промышленной базы для продолжения войны против Украины.

Отмечается, что Соединенные Штаты и Франция поддерживают действия по ограничению доступа к американской и французской финансовым системам для тех, кто участвует в таких поставках.

Также Франция и США разделяют общую приверженность поддержке работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по выявлению и документированию нарушений прав человека и международного гуманитарного права со стороны российских войск.

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