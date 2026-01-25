Президент України Володимир Зеленський святкує 48-річчя
Сьогодні, 25 січня, Президенту України Володимиру Зеленському виповнюється 48 років. Він народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі.
Довідково
Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі в сім'ї технічної інтелігенції. Вищу освіту здобув в Криворізькому економічному інституті (бакалавр права).
Кар'єрний шлях Зеленський розпочав з участі в КВК у командах "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит", "Збірна Кривого Рогу" та "95-й квартал", в останній Володимир Зеленський був капітаном, актором і автором більшості номерів.
Протягом 2015-2018 років Зеленський грав у телесеріалі "Слуга народу" роль Василя Голобородька - вчителя історії, якого обирають Президентом України. Перші три серії третього сезону серіалу вийшли безпосередньо перед першим туром виборів Президента України 2019, у яких Зеленський брав участь як висуванець однойменної з телесеріалом партії "Слуга народу" і здобув найбільшу кількість голосів. Після перемоги в другому турі виборів обраний на посаду Президента України.
З початком російського вторгнення в Україну у 2022 році Зеленський зайняв позицію, спрямовану на захист суверенітету України.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим, наголосивши, що українці відзначають Різдво в одну дату, як одна велика родина. Він зазначив, що мрія в усіх одна - мир і перемога, а також день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік.
