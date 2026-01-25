Президент України Володимир Зеленський святкує 48-річчя

$43.170.00
24 січня, 18:16 • 15376 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 31166 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 27878 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 37125 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 36465 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 47373 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 44196 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35283 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29489 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 71801 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios24 січня, 22:28 • 8296 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів25 січня, 00:06 • 9404 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США25 січня, 00:41 • 13537 перегляди
Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС01:15 • 6056 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО03:35 • 8360 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 71801 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 85246 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 99301 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 93221 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 94207 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 15676 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 16211 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 32970 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 33509 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 46602 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Bild

Президент України Володимир Зеленський святкує 48-річчя

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Сьогодні, 25 січня, Президенту України Володимиру Зеленському виповнюється 48 років. Він народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі.

Сьогодні, 25 січня, Президенту України Володимиру Зеленському виповнюється 48 років. Про це повідомляє УНН і приєднується до привітань главі держави.

Довідково

Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі в сім'ї технічної інтелігенції. Вищу освіту здобув в Криворізькому економічному інституті (бакалавр права).

Кар'єрний шлях Зеленський розпочав з участі в КВК у командах "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит", "Збірна Кривого Рогу" та "95-й квартал", в останній Володимир Зеленський був капітаном, актором і автором більшості номерів.

Протягом 2015-2018 років Зеленський грав у телесеріалі "Слуга народу" роль Василя Голобородька - вчителя історії, якого обирають Президентом України. Перші три серії третього сезону серіалу вийшли безпосередньо перед першим туром виборів Президента України 2019, у яких Зеленський брав участь як висуванець однойменної з телесеріалом партії "Слуга народу" і здобув найбільшу кількість голосів. Після перемоги в другому турі виборів обраний на посаду Президента України.

З початком російського вторгнення в Україну у 2022 році Зеленський зайняв позицію, спрямовану на захист суверенітету України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим, наголосивши, що українці відзначають Різдво в одну дату, як одна велика родина. Він зазначив, що мрія в усіх одна - мир і перемога, а також день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік.

"Єдність долає холод і темряву": Зеленський привітав українців з Днем Соборності22.01.26, 09:32 • 5754 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Політика
Війна в Україні
Слуга народу
Україна
Кривий Ріг