Ексклюзив
07:01 • 2624 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 14206 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 27556 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 29029 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 46993 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 28517 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 44624 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 45327 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21534 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 22300 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
"Єдність долає холод і темряву": Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників з Днем Соборності 22 січня. Він підкреслив, що єдність українців зупиняє російську армію та береже незалежність.

"Єдність долає холод і темряву": Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників з Днем Соборності, який відзначається 22 січня. Відповідне звернення він опублікував в соцмережах, повідомляє УНН.

Деталі

22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві відбулась церемонія злуки двох держав українського народу, що постали на теренах колишніх російської і Австро-угорської імперій - Української народної республіки (УНР) і Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР).

День Соборності України завжди нагадував нам: лише сильний народ може бути єдиним, лише єдиний народ стає сильним. Українці та українки демонструють це 1429 днів.Коли мільйони нас дійсно об'єднані по обидва береги Дніпра, і поняття "рідна земля" не закінчується межею власного подвір'я. Коли Схід і Захід разом не на плакатах, а на передовій та по всій країні, де кожен українець б'ється за кожного українця. Коли ми - родина, команда, військо. І навчилися єднатися не лише проти когось, а передусім за себе, за Україну, за своє. Своє життя і майбутнє

- йдеться у зверненні Президента.

Зеленський додав: єдність українців зупиняє російську так звану "другу армію світу".

Єдність б'ється на фронті і у тилу. Єдність долає холод і темряву. Єдність тримається 1429 днів. А тому тримається Україна. Саме так, від початку повномасштабної війни і дотепер, єдність береже незалежність. Ось це - роль нашої соборності, згуртованості і усього того, на що здатні ми, коли стоїмо пліч-опліч, коли дійсно разом. Тримаємось. Боремось. Бережемо єдність, одне одного, а разом Україну

- зазначив глава держави.

Україна відзначає День Соборності: що означає цей день для українців 22.01.26, 07:30 • 1842 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна
Київ