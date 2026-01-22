"Єдність долає холод і темряву": Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників з Днем Соборності, який відзначається 22 січня. Відповідне звернення він опублікував в соцмережах, повідомляє УНН.

Деталі

22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві відбулась церемонія злуки двох держав українського народу, що постали на теренах колишніх російської і Австро-угорської імперій - Української народної республіки (УНР) і Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР).

День Соборності України завжди нагадував нам: лише сильний народ може бути єдиним, лише єдиний народ стає сильним. Українці та українки демонструють це 1429 днів.Коли мільйони нас дійсно об'єднані по обидва береги Дніпра, і поняття "рідна земля" не закінчується межею власного подвір'я. Коли Схід і Захід разом не на плакатах, а на передовій та по всій країні, де кожен українець б'ється за кожного українця. Коли ми - родина, команда, військо. І навчилися єднатися не лише проти когось, а передусім за себе, за Україну, за своє. Своє життя і майбутнє - йдеться у зверненні Президента.

Зеленський додав: єдність українців зупиняє російську так звану "другу армію світу".

Єдність б'ється на фронті і у тилу. Єдність долає холод і темряву. Єдність тримається 1429 днів. А тому тримається Україна. Саме так, від початку повномасштабної війни і дотепер, єдність береже незалежність. Ось це - роль нашої соборності, згуртованості і усього того, на що здатні ми, коли стоїмо пліч-опліч, коли дійсно разом. Тримаємось. Боремось. Бережемо єдність, одне одного, а разом Україну - зазначив глава держави.

