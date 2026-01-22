"Единство преодолевает холод и тьму": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем Соборности, который отмечается 22 января. Соответствующее обращение он опубликовал в соцсетях, сообщает УНН.

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве состоялась церемония объединения двух государств украинского народа, возникших на территориях бывших российской и Австро-Венгерской империй – Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской народной республики (ЗУНР).

День Соборности Украины всегда напоминал нам: только сильный народ может быть единым, только единый народ становится сильным. Украинцы и украинки демонстрируют это 1429 дней. Когда миллионы нас действительно объединены по обе стороны Днепра, и понятие "родная земля" не заканчивается границей собственного двора. Когда Восток и Запад вместе не на плакатах, а на передовой и по всей стране, где каждый украинец сражается за каждого украинца. Когда мы – семья, команда, войско. И научились объединяться не только против кого-то, а прежде всего за себя, за Украину, за свое. Свою жизнь и будущее - говорится в обращении Президента.

Зеленский добавил: единство украинцев останавливает российскую так называемую "вторую армию мира".

Единство сражается на фронте и в тылу. Единство преодолевает холод и темноту. Единство держится 1429 дней. А потому держится Украина. Именно так, с начала полномасштабной войны и до сих пор, единство бережет независимость. Вот это – роль нашей соборности, сплоченности и всего того, на что способны мы, когда стоим плечом к плечу, когда действительно вместе. Держимся. Боремся. Бережем единство, друг друга, а вместе Украину - отметил глава государства.

