07:31 • 2758 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 7492 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 17303 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 32221 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 32918 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 53606 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 30888 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 49192 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 49390 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21723 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
"Единство преодолевает холод и тьму": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем Соборности 22 января. Он подчеркнул, что единство украинцев останавливает российскую армию и бережет независимость.

"Единство преодолевает холод и тьму": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем Соборности, который отмечается 22 января. Соответствующее обращение он опубликовал в соцсетях, сообщает УНН.

Подробности

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве состоялась церемония объединения двух государств украинского народа, возникших на территориях бывших российской и Австро-Венгерской империй – Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской народной республики (ЗУНР).

День Соборности Украины всегда напоминал нам: только сильный народ может быть единым, только единый народ становится сильным. Украинцы и украинки демонстрируют это 1429 дней. Когда миллионы нас действительно объединены по обе стороны Днепра, и понятие "родная земля" не заканчивается границей собственного двора. Когда Восток и Запад вместе не на плакатах, а на передовой и по всей стране, где каждый украинец сражается за каждого украинца. Когда мы – семья, команда, войско. И научились объединяться не только против кого-то, а прежде всего за себя, за Украину, за свое. Свою жизнь и будущее

- говорится в обращении Президента.

Зеленский добавил: единство украинцев останавливает российскую так называемую "вторую армию мира".

Единство сражается на фронте и в тылу. Единство преодолевает холод и темноту. Единство держится 1429 дней. А потому держится Украина. Именно так, с начала полномасштабной войны и до сих пор, единство бережет независимость. Вот это – роль нашей соборности, сплоченности и всего того, на что способны мы, когда стоим плечом к плечу, когда действительно вместе. Держимся. Боремся. Бережем единство, друг друга, а вместе Украину

- отметил глава государства.

Украина отмечает День Соборности: что означает этот день для украинцев22.01.2026, 07:30 • 2350 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Киев