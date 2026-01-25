Президент Украины Владимир Зеленский празднует 48-летие

Сегодня, 25 января, Президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 48 лет. Об этом сообщает УНН и присоединяется к поздравлениям главе государства.

Справка

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге в семье технической интеллигенции. Высшее образование получил в Криворожском экономическом институте (бакалавр права).

Карьерный путь Зеленский начал с участия в КВН в командах "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", "Сборная Кривого Рога" и "95-й квартал", в последней Владимир Зеленский был капитаном, актером и автором большинства номеров.

В течение 2015-2018 годов Зеленский играл в телесериале "Слуга народа" роль Василия Голобородько - учителя истории, которого избирают Президентом Украины. Первые три серии третьего сезона сериала вышли непосредственно перед первым туром выборов Президента Украины 2019, в которых Зеленский участвовал как выдвиженец одноименной с телесериалом партии "Слуга народа" и получил наибольшее количество голосов. После победы во втором туре выборов избран на должность Президента Украины.

С началом российского вторжения в Украину в 2022 году Зеленский занял позицию, направленную на защиту суверенитета Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, подчеркнув, что украинцы отмечают Рождество в одну дату, как одна большая семья. Он отметил, что мечта у всех одна - мир и победа, а также день, когда все соберутся дома в первый мирный год.

"Единство преодолевает холод и тьму": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности