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Дуда закликає США перемістити ядерні боєголовки на територію Польщі - FT

Київ • УНН

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Президент Польщі закликав США розмістити ядерну зброю на території країни. Він вважає, що це необхідно для стримування агресії росії та зміцнення східного флангу НАТО.

Дуда закликає США перемістити ядерні боєголовки на територію Польщі - FT

Президент Польщі Анджей Дуда закликав США перемістити ядерну зброю на територію Польщі як засіб стримування майбутньої російської агресії, прохання, яке, ймовірно, буде сприйняте в москві як дуже провокаційне, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Анджей Дуда сказав, що "очевидно", що президент США Дональд Трамп міг би передислокувати ядерні боєголовки США, які зберігаються в Західній Європі або США, до Польщі, пропозицію, яку польський лідер нещодавно обговорював зі спеціальним представником США по Україні Кітом Келлогом.

"Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тож через 26 років також має відбутися зміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно, – сказав Дуда в інтерв’ю Financial Times. - Я думаю, справа не тільки в тому, що настав час, але й у тому, що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут".

Дуда сказав, що Трамп вирішує, де розмістити ядерну зброю США, але нагадав заяву російського диктатора володимира путіна у 2023 році про те, що росія перемістить тактичну ядерну зброю до білорусі, союзника москви у її вторгненні в Україну.

"росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю в білорусь, - сказав Дуда. - Вони ні в кого не питали дозволу".

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Заклик Дуди розмістити ядерну зброю підкреслює зростаюче занепокоєння в Польщі, яке поділяється з іншими країнами регіону, з приводу того, що росія може вийти підсиленою з мирних переговорів з Україною за посередництва Трампа, пише видання.

Дуда, який також є верховним головнокомандувачем збройних сил Польщі, повторив слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, заявивши, що країна може отримати кращий захист від ідеї президента Франції Еммануеля Макрона розширити "ядерну парасольку" Франції, щоб охопити європейських союзників.

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Але минулого тижня Дуда "облив холодною водою" припущення Туска про те, що Польща може створити власний ядерний арсенал. "Для того, щоб мати власний ядерний потенціал, я думаю, знадобляться десятиліття", - сказав президент Польщі.

Дуда також сказав, що не може уявити, що Трамп змінить свої зобов’язання, які він дав під час їхньої зустрічі минулого місяця щодо утримання американських військ у Польщі.

"Занепокоєння щодо прибирання США своєї військової присутності з Польщі не виправдані. Ми є надійним союзником США, і вони також мають тут свої власні стратегічні інтереси", - сказав він.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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