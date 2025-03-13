Дуда призывает США переместить ядерные боеголовки на территорию Польши - FT

Президент Польши Анджей Дуда призвал США переместить ядерное оружие на территорию Польши в качестве средства сдерживания будущей российской агрессии, просьба, которая, вероятно, будет воспринята в москве как очень провокационная, сообщает Financial Times, пишет УНН.

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Анджей Дуда сказал, что "очевидно", что президент США Дональд Трамп мог бы передислоцировать ядерные боеголовки США, которые хранятся в Западной Европе или США, в Польшу, предложение, которое польский лидер недавно обсуждал со специальным представителем США по Украине Китом Келлогом.

"Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому через 26 лет также должно произойти смещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно, – сказал Дуда в интервью Financial Times. - Я думаю, дело не только в том, что пришло время, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь".

Дуда сказал, что Трамп решает, где разместить ядерное оружие США, но напомнил заявление российского диктатора владимира путина в 2023 году о том, что россия переместит тактическое ядерное оружие в беларусь, союзника москвы в ее вторжении в Украину.

"россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в беларусь, - сказал Дуда. - Они ни у кого не спрашивали разрешения".

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Призыв Дуды разместить ядерное оружие подчеркивает растущее беспокойство в Польше, которое разделяется с другими странами региона, по поводу того, что россия может выйти усиленной из мирных переговоров с Украиной при посредничестве Трампа, пишет издание.

Дуда, который также является верховным главнокомандующим вооруженных сил Польши, повторил слова премьер-министра Польши Дональда Туска, заявив, что страна может получить лучшую защиту от идеи президента Франции Эммануэля Макрона расширить "ядерный зонтик" Франции, чтобы охватить европейских союзников.

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Но на прошлой неделе Дуда "облил холодной водой" предположение Туска о том, что Польша может создать собственный ядерный арсенал. "Для того, чтобы иметь собственный ядерный потенциал, я думаю, понадобятся десятилетия", - сказал президент Польши.

Дуда также сказал, что не может представить, что Трамп изменит свои обязательства, которые он дал во время их встречи в прошлом месяце по удержанию американских войск в Польше.

"Беспокойство по поводу уборки США своего военного присутствия из Польши не оправданы. Мы являемся надежным союзником США, и они также имеют здесь свои собственные стратегические интересы", - сказал он.

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