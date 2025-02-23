"Нет никакого страха": Дуда пообщался с Трампом относительно присутствия войск США в Польше
Киев • УНН
Анджей Дуда после встречи с Дональдом Трампом заявил, что США не планируют сокращать военное присутствие в Польше. Трамп похвалил Варшаву за оборонные расходы и планирует посетить страну в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность сокращения военного присутствия США в Польше. Такое убеждение после переговоров двух лидеров в Вашингтоне в субботу высказал глава этой страны Анджей Дуда, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что диалог состоялся на фоне обострения дискуссий относительно будущего войны в Украине.
Для меня месседж четкий: нет никакой боязни, что присутствие США в Польше уменьшится. Мы можем надеяться на укрепление связей, поскольку мы являемся надежным союзником НАТО. Безопасность Польши является фундаментальным вопросом, в который инвестируют США
По его словам, Трамп похвалил Польшу за "расходы на оборону и закупки в США, которые реализуются", и сказал, что военные и экономические связи между двумя странами укрепляются.
"Это была первая встреча лидеров после того, как Трамп принял Дуду в Трамп-Тауэр в апреле в Нью-Йорке. ... Трамп планирует посетить Польшу в течение нескольких месяцев либо во время встречи "Инициативы трех морей" в восточноевропейской стране, либо в рамках поездки на предстоящий саммит НАТО, который должен состояться в Гааге", - пишет издание.
Напомним
Накануне третьей годовщины полномасштабного российского вторжения министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский обсудили двустороннее сотрудничество. Сибига, в частности, поблагодарил соседнюю страну за ее неустанную поддержку Украины в сложные времена и подчеркнул важность дальнейшего развития стратегического партнерства.
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