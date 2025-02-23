"Нет никакого страха": Дуда пообщался с Трампом относительно присутствия войск США в Польше

Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность сокращения военного присутствия США в Польше. Такое убеждение после переговоров двух лидеров в Вашингтоне в субботу высказал глава этой страны Анджей Дуда, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Отмечается, что диалог состоялся на фоне обострения дискуссий относительно будущего войны в Украине.

Для меня месседж четкий: нет никакой боязни, что присутствие США в Польше уменьшится. Мы можем надеяться на укрепление связей, поскольку мы являемся надежным союзником НАТО. Безопасность Польши является фундаментальным вопросом, в который инвестируют США