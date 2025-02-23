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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121404 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117038 перегляди

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"Немає жодного остраху": Дуда поспілкувався з Трампом щодо присутності військ США у Польщі

"Немає жодного остраху": Дуда поспілкувався з Трампом щодо присутності військ США у Польщі

Київ • УНН

 • 95508 перегляди

Анджей Дуда після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що США не планують скорочувати військову присутність в Польщі. Трамп похвалив Варшаву за оборонні витрати та планує відвідати країну ближчим часом.

Президент США Дональд Трамп не розглядає можливість скорочення військової присутності США в Польщі. Таке переконання після переговорів двох лідерів у Вашингтоні в суботу висловив глава цієї країни Анджей Дуда, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що діалог відбувся на тлі загострення дискусій щодо майбутнього війни в Україні.

Для мене меседж чіткий: немає жодного остраху, що присутність США в Польщі зменшиться. Ми можемо сподіватися на зміцнення зв’язків, оскільки ми є надійним союзником НАТО. Безпека Польщі є фундаментальним питанням, у яке інвестують США

- підкреслив Дуда.

За його словами, Трамп похвалив Польщу за "витрати на оборону та закупівлі в США, які реалізуються", і сказав, що військові та економічні зв'язки між двома країнами зміцнюються.

"Це була перша зустріч лідерів після того, як Трамп прийняв Дуду в Трамп-Тауер у квітні в Нью-Йорку. ... Трамп планує відвідати Польщу протягом кількох місяців або під час зустрічі "Ініціативи трьох морів" у східноєвропейській країні, або в рамках поїздки на майбутній саміт НАТО, який має відбутися в Гаазі", - пише видання.

Нагадаємо

Напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський обговорили двосторонню співпрацю. Сибіга, зокрема, подякував сусідній країні за її невпинну підтримку України в складні часи та підкреслив важливість подальшого розвитку стратегічного партнерства.

Зеленський про розмову з Дудою: спільна мета залишається чіткою - захистити Україну і Європу від агресії рф 21.02.25, 16:28 • 25038 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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