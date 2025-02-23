"Немає жодного остраху": Дуда поспілкувався з Трампом щодо присутності військ США у Польщі

Президент США Дональд Трамп не розглядає можливість скорочення військової присутності США в Польщі. Таке переконання після переговорів двох лідерів у Вашингтоні в суботу висловив глава цієї країни Анджей Дуда, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Зазначається, що діалог відбувся на тлі загострення дискусій щодо майбутнього війни в Україні.

Для мене меседж чіткий: немає жодного остраху, що присутність США в Польщі зменшиться. Ми можемо сподіватися на зміцнення зв’язків, оскільки ми є надійним союзником НАТО. Безпека Польщі є фундаментальним питанням, у яке інвестують США - підкреслив Дуда.

За його словами, Трамп похвалив Польщу за "витрати на оборону та закупівлі в США, які реалізуються", і сказав, що військові та економічні зв'язки між двома країнами зміцнюються.

"Це була перша зустріч лідерів після того, як Трамп прийняв Дуду в Трамп-Тауер у квітні в Нью-Йорку. ... Трамп планує відвідати Польщу протягом кількох місяців або під час зустрічі "Ініціативи трьох морів" у східноєвропейській країні, або в рамках поїздки на майбутній саміт НАТО, який має відбутися в Гаазі", - пише видання.

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Напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський обговорили двосторонню співпрацю. Сибіга, зокрема, подякував сусідній країні за її невпинну підтримку України в складні часи та підкреслив важливість подальшого розвитку стратегічного партнерства.

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