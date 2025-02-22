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15 березня, 19:03 • 120269 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181241 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145857 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137715 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116761 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107586 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102917 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140563 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Міністр Сибіга провів переговори з головою МЗС Польщі Сікорським

Міністр Сибіга провів переговори з головою МЗС Польщі Сікорським

Київ • УНН

 • 41460 перегляди

Міністри закордонних справ України та Польщі обговорили двосторонню співпрацю. Сибіга подякував за підтримку України.

"Провів важливі переговори з польським колегою Радославом Сікорським." Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Під час телефонної розмови, яка відбулася напередодні третьої річниці російської агресії, міністри обговорили питання двосторонньої співпраці та скоординованих дій у рамках міжнародних організацій.

Міністр Сибіга подякував Польщі за її невпинну підтримку України в складні часи та підкреслив важливість подальшого розвитку стратегічного партнерства.

Я мав розмову з Радославом Сікорським, щоб подякувати Польщі за її тверду підтримку та продовжити плідний діалог між нашими лідерами

- заявив Андрій Сибіга.

Нагадаємо

Президент Польщі провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським щодо підтримки США. Дуда наголосив, що мир в Україні можливий лише за американської підтримки.

Дуда переговорив із Зеленським: запропонував йому залишатися відданим курсу на співпрацю з Трампом21.02.25, 15:28 • 44600 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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