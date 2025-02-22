Міністр Сибіга провів переговори з головою МЗС Польщі Сікорським
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Польщі обговорили двосторонню співпрацю. Сибіга подякував за підтримку України.
"Провів важливі переговори з польським колегою Радославом Сікорським." Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
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Під час телефонної розмови, яка відбулася напередодні третьої річниці російської агресії, міністри обговорили питання двосторонньої співпраці та скоординованих дій у рамках міжнародних організацій.
Міністр Сибіга подякував Польщі за її невпинну підтримку України в складні часи та підкреслив важливість подальшого розвитку стратегічного партнерства.
Я мав розмову з Радославом Сікорським, щоб подякувати Польщі за її тверду підтримку та продовжити плідний діалог між нашими лідерами
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