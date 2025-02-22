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Министр Сибига провел переговоры с главой МИД Польши Сикорским

Министр Сибига провел переговоры с главой МИД Польши Сикорским

Киев  •  УНН

 • 2631 просмотра

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Министры иностранных дел Украины и Польши обсудили двустороннее сотрудничество. Сибига поблагодарил за поддержку Украины.

"Провел важные переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским." Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Во время телефонного разговора, который состоялся накануне третьей годовщины российской агрессии, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и скоординированных действий в рамках международных организаций.

Министр Сибига поблагодарил Польшу за ее неустанную поддержку Украины в сложные времена и подчеркнул важность дальнейшего развития стратегического партнерства.

Я разговаривал с Радославом Сикорским, чтобы поблагодарить Польшу за ее твердую поддержку и продолжить плодотворный диалог между нашими лидерами

- заявил Андрей Сибига.

Напомним

Президент Польши провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским о поддержке США. Дуда подчеркнул, что мир в Украине возможен только при американской поддержке.

Дуда переговорил с Зеленским: предложил ему оставаться преданным курсу на сотрудничество с Трампом21.02.25, 15:28 • 39152 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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