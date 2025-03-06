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Фредериксен не исключает возможности размещения ядерного оружия в Дании

Киев • УНН

 • 16340 просмотра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает возможности размещения ядерного оружия в стране. Она открыта к предложениям по созданию совместного европейского ядерного сдерживания.

Фредериксен не исключает возможности размещения ядерного оружия в Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает возможности размещения ядерного оружия в Дании, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

В ответ на вопрос о стремлении президента Франции Эммануэля Макрона к созданию совместного европейского ядерного сдерживания Фредериксен заявила, что она "ничего не исключает".

На вопрос о том, будет ли Дания открыта для размещения ядерного оружия, премьер-министр ответила: "Я не собираюсь говорить "нет" идеям других людей", - сказала она перед саммитом ЕС.

"Все на столе", - отметила Фредериксен.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал в телевизионном обращении к нации в среду, 5 марта, что инициировал дебаты о распространении его страной "ядерного зонтика" на партнеров в Европе.

В кремле назвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона "чрезвычайно конфронтационным" по отношению к россии. Глава мид рф сергей лавров расценил слова Макрона как "угрозу" в адрес россии.

Макрон поддержал размещение европейских войск в Украине05.03.25, 22:04 • 15876 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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