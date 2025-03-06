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Фредеріксен не відкидає можливості розміщення ядерної зброї в Данії

Київ • УНН

 • 16340 перегляди

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не відкидає можливості розміщення ядерної зброї в країні. Вона відкрита до пропозицій щодо створення спільного європейського ядерного стримування.

Фредеріксен не відкидає можливості розміщення ядерної зброї в Данії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відкидає можливості розміщення ядерної зброї в Данії, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

У відповідь на запитання про прагнення президента Франції Еммануеля Макрона до створення спільного європейського ядерного стримування Фредеріксен заявила, що вона "нічого не виключає".

На запитання про те, чи Данія буде відкрита для розміщення ядерної зброї, прем'єр-міністр відповіла: "Я не збираюся говорити "ні" ідеям інших людей", - сказала вона перед самітом ЄС.

"Всі на столі", - зазначила Фредеріксен.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон сказав у телевізійному зверненні до нації в середу, 5 березня, що ініціював дебати про поширення його країною "ядерної парасольки" на партнерів у Європі.

У кремлі назвали виступ президента Франції Еммануеля Макрона "надзвичайно конфронтаційним" стосовно росії. голова мзс рф сергій лавров розцінив слова Макрона як "загрозу" на адресу росії.

Макрон підтримав розміщення європейських військ в Україні05.03.25, 22:04 • 15877 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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